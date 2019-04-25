Taşdelen Kardeş Kent Maykop Meclis Başkanını Ağırladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Adıgey Özerk Cumhuriyeti Başkenti Maykop Meclis Başkanı Azet Djarimok ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Rusya Federasyonu Adıgey Özerk Cumhuriyeti – Türkiye Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı için Ankara’da bulunan heyete Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Yıldız Şekerci de eşlik etti.

Çankaya Belediyesini de ziyaret eden heyet, 1992 yılında Maykop’un Çankaya ile kardeş kent olmalarının ardından 1995’te yaptıkları kültür, sosyal ve spor alanlarında başlattıkları işbirliğinin zaman içerisinde geliştirilerek önemli yol kat ettiklerini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Alper Taşdelen, iki kent tarafından 1992’de başlatılan ilişkilerin ülkelerarası işbirliğinin de temellerini attığını ifade ederek, 24 Nisan Çerkes Bayrağı gününü de kutladığını belirtti.

Daha sonra Alper Taşdelen ve Maykop Meclis Başkanı Azet Djarimok, birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Heyet burada Adıgey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Murat Kumpilov ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Adıgey Özerk Cumhuriyeti – Türkiye Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına katıldı.