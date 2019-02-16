Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dikmen’de vatandaşlarla bir araya geldi. Öveçler ve İlker bölgesini ziyaret eden Taşdelen, görev dönemi boyunca gerçekleştirdiği hizmet ve projeleri anlattı.

Çankaya’da görev alanı olmadığı halde her alana dokunduklarını ve yenilikler yaptıklarını dile getiren Alper Taşdelen: “Okullar bizim sorumluluğumuzda değil ama çocuklar hepimizin sorumluluğunda” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dikmen’de vatandaşlarla buluştu. Öveçler ve İlker seçim bürolarının açılışına da katılan Taşdelen’e CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da eşlik etti.

Çankaya Belediye Başkanlığına ikinci kez aday gösterilen Alper Taşdelen Dikmen’de vatandaşlara seslendi. Bölge sakinleri ve esnafından yoğun ilgi gören Taşdelen, “Her bölgede eserler inşa edeceğimizin sözünü vermiştik, bütün sözlerimizin daha fazlasını tutmuş olmanın mutluluğuyla halkımızın karşısına yeniden çıkıyoruz. 5 yıl boyunca çok çalıştık ve bugün halkımız bizi bağrına basıyor” dediği konuşmasında gerçekleştirdiği hizmet ve projeleri anlattı.

İlçe belediyesi olarak Çankaya’daki 218 okulda yenileme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Taşdelen, “Okullar bizim sorumluluğumuzda değil ama o okullarda okuyan çocuklar hepimizin sorumluluğunda. Onlar için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni dönem projelerinden de söz eden Alper Taşdelen, “Biz kamu yararı, kamu çıkarı ve halkımız için çalışıyoruz. Aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz, Çankaya’da büyük işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.