TAŞDELEN: “ÇANKAYA BELEDİYESİ TÜRK BELEDİYECİLİĞİNİN YÜZ AKI OLMUŞTUR”

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Ankara Milletvekilleri ile birlikte Dilekler Mahallesi’nde yapılacak Çankaya Evi’nin temelini attı. Taşdelen, “Biz çok çalışıyoruz. Hız kesmeden, durmadan, yorulmadan üretiyoruz. Çankaya Evleri, kreşler, sosyal tesisler, parklar yapıyoruz. Çankaya Belediyesi belediyeciliğin yüz akı olmuştur” dedi.

Alper Taşdelen: “CHP’li belediyeler çalışırken, birileri çıktı, yargı marifetiyle siyaset mühendisliğine soyundu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Korkunun ecele faydası yok. Siz ne kadar siyasi yasak getirirseniz getirin, yargıyı da siyasi amaçlarınız için kullanın, ne yaparsanız yapın, geliyor gelmekte olan. Bunun önüne geçemeyeceksiniz.”

Dilekler Mahallesi’nde yapılacak Çankaya Evi için temel atma töreni düzenlendi. Törene CHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl, Levent Gök, Yıldırım Kaya, CHP Çankaya ve Mamak İlçe Başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yaptığı konuşmada, açılış ve temel atmaların devam ettiğini belirterek, “Yorulmak yok. Yorulmadan hız kesmeden devam ediyoruz. İleri daima ileri” dedi. Gelecek hafta Alacaatlı’da Geri Dönüşüm Sıfır Atık Merkezi ile birlikte üç tane parkın ortak açılışını, 7 Ocak’ta Çayyolu Hizmet Binası’nın açılışı ve yanında genişletilen Muharrem Dalkılıç Parkı’nın açılışını yapacaklarını belirten Taşdelen, “Biz karda kışta da açılış yapıyoruz. Biz yağmurda çamurda da temel atma yapıyoruz. Çünkü biz durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

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10 YILDA 20 YENİ ÇANKAYA EVİ AÇMIŞ OLACAĞIZ

50. Yıl ve Dilekler Mahalleleri’ne hizmet edecek Dilekler Çankaya Evi’nin, bin metrekare kullanım alanı, 3 katlı, içinde Taziye Evi, Bahar Evi, kütüphane, dersliklerin olacağı, mimarisi ve projesiyle bölgeye çok değer katacak bir Çankaya Evi olacağını ifade eden Taşdelen, Mayıs sonu Haziran başı Dilekler Çankaya Evi’nin açılışını yapacaklarını da söyledi. Göreve geldiklerinde 10 Çankaya Evi olduğunu belirten Taşdelen, “Biz Çankaya Evlerini 21. Yüzyılın Halk Evleri olarak, mahallede her yaştan insanın kullanacağı yaşam merkezleri konumuna döndürdük. Önümüzdeki sene inşaatlar tamamlandığında 30 tane Çankaya Evimiz olmuş olacak. 10 yılda 20 tane yeni Çankaya Evi açmış olacağız. 6,5 yılda Çankaya Evlerimizden 150 bine yakın yurttaşımız faydalandı” dedi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ TÜRK BELEDİYECİLİĞİNİN YÜZ AKI OLMUŞTUR

Taşdelen, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz çok çalışıyoruz. Hız kesmeden, durmadan, yorulmadan üretiyoruz. Çankaya Evleri, kreşler, sosyal tesisler, parklar yapıyoruz. Çankaya Belediyesi belediyeciliğin yüz akı olmuştur. Türkiye çapında baktığınızda hiçbir ilçe belediyesinin bu kadar faaliyet yaptığını, tesis açtığını, bu kadar park açtığını göremezsiniz. Çankaya Belediyesi, toplumcu, halkçı belediyeciliğin, totalde Türk belediyeciliğinin yüz akı haline gelmiştir. CHP’nin bir dikili ağacı yok, hizmet üretmiyor diyenler gelsinler hiçbir yerden destek almadan nasıl üretiyor CHP’li belediyelere baksınlar. Gelsinler Çankaya’ya, ABB’ye, Yenimahalle’ye, Elmadağ’a, Türkiye’nin he yerindeki belediyelerimize baksınlar” diye konuştu.

MOTORLARI MAVİLİKLERE SÜRECEĞİZ

Taşdelen, “Biz biliyoruz ki önümüzdeki seçimde sandık gelecek. Millet İttifakı gelecek. CHP’de belediyelerde gösterdiği bu çalışma azmini, liyakati iktidarda da gösterecek. O zaman bu ülkede çiçekler açacak. Hep beraber motorları maviliklere süreceğiz. Buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İMAR SORUNLARI KAPALI KAPILAR ARDINDA DEĞİL, HALKIMIZLA BİRLİKTE ÇÖZDÜK

Göreve geldiklerinden bu yana çözülemeyen 50. yıl Dilekler, Boztepe, Bademlidere, Zafertepe’nin imar sorunlarını vatandaşı mağdur etmeden kent meydanında halkla birlikte yaparak çözdüklerini hatırlatan Taşdelen, “Ranta değil halka çalıştığınızda, rantın peşinde değil halkın sorunlarını çözme peşinde koştuğunuzda bütün bunlar başarılır” dedi.

BİRİLERİ YARGI MAARİFETİYLE SİYASET MÜHENDİSLİĞİNE SOYUNDU

2023 yılında yapacakları önemli projelerden bahseden Taşdelen, Atatürk Kültür Merkezi, Bademlidere Cumhuriyet Parkı ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni açacaklarını söyledi. Taşdelen, şöyle devam etti:

“Alnımız ak, başımız dik. Aslanlar gibi hizmet ediyoruz. CHP’li belediyeler her yerde aynı çaba içindedir. Birileri çıktı, yargıyı kullanarak yargı marifetiyle siyaset mühendisliğine soyundu. Hepimiz oradaydık. Saraçhanedeydik. İstanbul’da Ekrem başkanımıza bir siyasi yasak getirildi. 6’lı lider de oradaydı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çok güzel bir konuşma ile hepimizin duygusunu, Türk milletinin duygusunu, demokrasi adına, özgürlük adına dile getirdi. Herkesin şunu bilmesini isterim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu kimse unutmayacak. Korkunun ecele faydası yok. Siz ne kadar siyasi yasak getirirseniz getirin, yargıyı da siyasi amaçlarınız için kullanın, ne yaparsanız yapın, geliyor gelmekte olan. Bunun önüne geçemeyeceksiniz. Egemenliğin millette olduğu o güzel sandığın önümüze gelmesine az kaldı. Kararı millet verecek. Ve o kararın sandıkta güller açtıracağına yürekten inanıyorum.”

HERKESİ KUCAKLADIK

“Demokrasinin, özgürlüğün yaşandığı ama aynı zamanda insanca, hakça bir düzenin kurulduğu, kimsenin ezilmediği, ülkenin kaynaklarının bir avuç insana gitmediği, o kaynakların halka geldiği Türkiye’ye kavuşmak zorundayız” diyen Taşdelen, “Bunun siyasi parti, ideolojik bir durumu yoktur. Biz nasıl Çankaya’da herkesi kucaklıyorsak, hangi partiye oy verirse versin, hangi inançtan, kökenden, siyasi düşünceden olursa olsun hiç bizim için önemi yok. 8 yılda asla buna bakmadık. Çünkü biz önce insan diyoruz. Biz insanı seviyoruz. Çünkü biz kamu kurumuyuz. Kamu kurumu herkese eşit hizmet götürecek. Biz öyle çalıştık. İktidara gelindiğinde de inanın böyle çalışacağız. Bu ülkeyi hak ettiği noktaya hep beraber taşıyacağız” diye konuştu.

Taşdelen, konuşmasının ardından CHP’li milletvekilleri, ilçe başkanları, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile Dilekler Çankaya Evi’nin temeli için butona bastı.