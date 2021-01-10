Taşdelen: “Basın emekçilerinin hakları 60 yıl geriledi”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emekçilerine haklarını tam aldıkları, özgür ve mutlu bir çalışma ortamı diliyorum” dedi.

1961 yılında çalışan gazeteciler lehine 212 sayılı yasanın yayınlanmasının yıldönümü olan 10 Ocak tarihinin, “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şunları söyledi:



“Basın özgürlüğü de basın çalışanlarının hakları da bu hakların kayıt altına alındığı 60 yıl öncesine göre çok daha gerilemiştir. 2021 yılının hem basın özgürlüğü hem de çalışan gazetecilerin haklarının iyileştirilmesi açısından yeni bir başlangıç olması en büyük dileğimizdir. Çok zor şartlar altında görevlerini layıkıyla yerine getirmek için özveriyle çalışan gazetecilerimizin; halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını savunduklarını biliyorum. Zor şartlar altında basın özgürlüğünü ve halkı aydınlatma prensibini hayata geçirmeye çalışan arkadaşlarımızın çabası, her türlü takdiri hak ediyor. Bütün basın mensuplarının gününü kutluyor ve her şeyin daha güzel olacağına inancımı tekrarlamak istiyorum.”

Taşdelen, sözlerine şöyle devam etti: “Yalan mesajlarla halkımızı yanlış yönlendiren taraflı medya organlarına rağmen kamu vicdanının sesi olmaya gayret gösteren gazetecilerimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bağımsız medyada hak, hukuk, adalet ve gerçeklerin ortaya çıkması için gece gündüz demeden çalışan, tüm olumsuz koşullara rağmen mesleğini özgürce yapmak için mücadele eden ve bu uğurda hapse girmeyi dahi göze alan gazetecilerimizi yürekten selamlıyorum. Gerçekleri hiçbir zaman örtmeyen ve bu yolda canını feda eden tüm gazetecilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın bir milletin müşterek sesidir” ilkesinden hareketle çalışmalarını özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tekrar kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum.”