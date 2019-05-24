Tasarımcı Mirko İliç: Dünyanın toleransa ihtiyacı var

Uluslararası afiş sergisi ‘Tolerance’, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi küratörü tasarımcı Mirko İliç, “Tolerans dünyanın her yerinde ihtiyacımız olan bir kavram. Herkesin bu konuda bir farkındalığa ihtiyacı var. Dünyada en toleranslı olarak bilinen ülkelerin bile daha çok toleransa ihtiyacı var” dedi

Dünyaca tanınmış afiş tasarımcısı Mirko İliç tarafından sosyal farkındalık amaçlı başlatılan ve bugüne kadar çok sayıda ülkede sergilenen uluslararası afiş sergisi ‘Tolerance’, Yeditepe Üniversitesi’nde sanatseverlerle buluştu. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım bölümü tarafından organize edilen serginin açılışı rektörlük binasında yapıldı. Yoğun ilginin olduğu açılışta, üniversite rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl tarafından, Mirko İliç’e teşekkür plaketi verildi.

“HER BÜYÜK PROJE HAYATINA KÜÇÜK BAŞLAR”

Açılışın ardından konferans veren tasarımcı Mirko İliç, izleyicilerin sorularını da yanıtladı. Dünyadan tanınmış sanatçıların, ‘tolerans’ın kendileri için ne olduğunu ifade etmelerini teşvik amacıyla bu sergiyi başlattığını belirten İliç, serginin çıkış noktası ile ilgili şunları kaydetti:

“Her büyük proje hayatına küçük başlar. Proje, ilk olarak bana kendi işlerimi Lubyana’da sergilemem için gelen bir teklif ile başladı. Ancak ben sergiye dünyanın çeşitli ülkelerinden tasarımcıları da dahil etmeye karar verdim. Ve toplam 25 posterin sergilemesi ile ilk sergiyi gerçekleştirdik. Tolerance ismi, Lubyana’da düzenlenen Tolerans Festivali kapsamında organize ettiğim House of Tolerance (Tolerans Evi) isimli sergiden geliyor.”

“DÜNYANIN TOLERANSA İHTİYACI VAR”

Toleransın dünyanın her yerinde ihtiyaç duyulan bir kavram olduğunu vurgulayan İliç, “Herkesin tolerans konusunda farkındalığa ihtiyacı var. Dünyada en toleranslı olarak bilinen ülkelerin bile daha çok toleransa ihtiyacı var. Tolerans hiçbir zaman yeteri kadar sahip olunabilen bir şey değil. Bu sebeple bu serginin tek bir yerde kalmasını istemedim ve sergiyi yeni tasarımcılar dâhil ederek farklı ülkelerde sergileme kararı aldım” diye konuştu.

Diğer ülkelerdeki sergiler sırasında hem üzücü hem de sevindirici tepkilerle karşılaştıklarını ifade eden İliç, “Örneğin bir sergi açılışından önce bir posteri Arapça olduğu için parçaladılar. Bu da toleransın hala ihtiyaç duyulan bir şey olduğunu kanıtlamamızı sağladı ve medyanın ilgisini çekti. Bazı ülkelerde ise insanlar beğendikleri posterleri çaldılar. Bu durumun yaşandığı ülkede çalınan posterlerin yeniden basılması imkânı olmadı ve bu yüzden başka insanların o posterleri görme hakkı kaybolmuş oldu. Ama bu aynı zamanda posterlerin beğenildiği anlamına da gelmişti. Hatta diğer sanatçılardan bazıları gelip, ‘benim posterim niye çalınmadı benim posterimi beğenmemişler mi?’ diye sordu” ifadelerini kullandı.

120 TASARIMCININ AFİŞİ VAR

Çeşitli ülkelerden, dünyaca tanınmış 110 grafik tasarımcının ‘Tolerance’ konulu afiş çalışmalarından oluşan sergide, Türkiye’den davetli 10 tasarımcının afişleri de yer aldı. Bir seçki niteliğinde olan Tolerance, bugüne kadar Avusturya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti, İngiltere, Finlandiya, Hollanda, Macaristan, Endonezya, Lübnan, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sergilendi.

16 HAZİRAN’A DEK GEZİLEBİLECEK

Sergi, üniversite kampüsü içinde rektörlük, sosyal tesisler ve güzel sanatlar fakültesi binaları başta olmak üzere çeşitli mekanlarda 16 Haziran’a kadar gezilebilecek.