Tasarım Pazarı yemek ve müzik ziyafeti sunmaya hazır

Bu yıl 2-8 Ağustos tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek Akasya Tasarım Pazarı, ziyaretçilerine her pazar hem yemek hem de müzik ziyafeti yaşatmayı amaçlıyor.

Birbirinden özgün tasarımların yer aldığı Tasarım Pazarı’nda takı, çanta, ev veya giyim için aksesuarları dikkat çekiyor. 7 gün sürecek olan Tasarım Pazarı Akasya’da zemin katta gerçekleşecek ve tüm ziyaretçilerin erişimine açık olacak. Yaz boyunca Güney Meydan’da sürecek etkinlikleriyle klasik müzik performansları ile enstrümantalistler her pazar sabahı 11.30-13.30 saatleri arasında kahvaltılara eşlik edecek.