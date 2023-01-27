Taşan derede traktörle geçerken mahsur kaldı

- Reklam -

Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi’nde taşan derenin içinden traktörle geçerken mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi’nde kuvvetli yağış sonucu Şelekler deresinin debisi yükseldi. Bu sırada traktörü ile derenin içinden geçmeye çalışan Nurullah Yılmaz, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri Yılmaz’ı kurtardı. Traktör de derenin içinden yine itfaiye yardımı ile çıkarıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -