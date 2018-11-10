Aydın’ın Söke ilçesinin Doğanbey Mahallesi, taş evleri ve doğal güzelliğiyle özellikle yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Doğanbey’i bir yıl içinde yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

Söke ilçe merkezine 30 kilometre mesafede yer alan, sırtını Dilek Dağları’na yaslayan, Kurtuluş Savaşı sırasında mübadele sonucunda Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalan taş evlerin yer aldığı kırsal mahalle, dokusuyla dikkat çekiyor. Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içinde yer alan mahalle, dağın yamacındaki taş evleri, doğasının yeşiliyle öne çıkıyor. Doğanbey’de bulunan ev, dükkan, hastane ve çeşme gibi yapılar geç Osmanlı dönemi mimari özelliklerini yansıyor. Özellikle mimarisiyle dikkat çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri özellikle yerli turistlerden büyük ilgi görüyor. Fotoğraf sanatçıları ya da fotoğraf çekmeyi sevenler, rotalarına burayı eklemeyi ihmal etmiyor. Doğanbey’e bir yıl içinde 200 bin dolayında ziyaretçi geldiği belirtildi. Söke ilçe merkezinden dolmuşlar köye tur düzenlerken; güzel bir Ege kahvaltısı veya öğle yemeğiyle konuklar keyifli bir gün geçiriyor.