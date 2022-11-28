Taş duvar ustası yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Ula ilçesinde, taş duvar ustası Muhammet Ateş (49), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Ateş’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ula’nın Çıtlık Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet Ateş’ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Ateş’in evine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve jandarma eşliğinde giren sağlık ekipleri hareketsiz şekilde bulunan Muhammet Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Muhammet Ateş’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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