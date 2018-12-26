Uluslararası yatırım şirketi Tarvenn Ventures, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcilerinden ForFarming’e, 1.4 milyon lira yatırım yaptı.





İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM girişimcilerinden, ev ve işyerleri gibi kapalı alanlarda çiçek, sebze ve meyve yetiştirebilmeyi sağlayan IoT (nesnelerin interneti) tabanlı topraksız tarım girişimi olan ForFarming, dikey tarım tekniği ile çevre dostu ve sağlıklı ürünleri kullanıcılarına yüksek hız ve düşük maliyetle ulaştırıyor.



Açıklamaya göre şirket, az su ile çok verim elde eden şirket, akıllı soket teknolojisi ile toprak ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve mevsim ve iklim koşullarından bağımsız bir şekilde, geleneksel tarıma göre yüzde 95 daha az su kullanarak yüzde 70 daha fazla ürün sağlıyor.



ForFarming kurucusu Levent Atlas, Tarvenn’den aldıkları yatırım ve stratejik destek ile daha da güçlendiklerini belirtti ve ekledi:



“Dünyada ve ülkemizde sürekli artan nüfus ve daralan tarım alanları nedeniyle sağlıklı ve taze ürünlere ulaşma imkanımız her geçen gün daha da azalıyor.



“Biz, tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek, bireylerin ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların daha taze, daha sağlıklı ve katkısız sebze ve meyveleri daha verimli şekilde üretebilmelerini sağlıyoruz.



“Kullandığımız teknolojinin gücü ile kısa sürede yurtiçi ve yurtdışından gelen taleplere cevap verip, hızlı büyümeyi hedefliyoruz.”



Tarvenn CEO’su Mustafa Kopuk da, “Artan nüfus ve azalan tarım alanları nedeniyle katkısız ürünlere ulaşım her geçen gün daha maliyetli ve zor hale geliyor. Bu nedenle dünyada topraksız tarıma ilgi artıyor. ForFarming, tarım ve teknolojiyi birleştirerek dilediğiniz yerde, dilediğiniz mevsimde taze ürünler yetiştirmenizi ve tüketebilmenizi sağlıyor. Kısa sürede sadece yurtiçinde değil uluslararası alanda da başarı elde etmeyi hedefliyoruz” dedi. (Fotoğraflı)