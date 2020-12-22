Tartıştığı sağlık çalışanı akrabasını bıçakla yaraladı / Ek fotoğraf

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Kartal’da cadde ve meydanlar yeni yıl için süslendi
İSTANBUL, (DHA) - Kartal Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçenin en işlek cadde, sokak ve meydanlarını rengârenk ışıklar ve dekorlar ile süsledi. Koronavirüs salgını nedeni ile...
Otomobilden havaya ateş açıldı, iki evin camına kurşun isabet etti
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