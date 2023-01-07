Tartıştığı oğlunun yumruğuyla düşüp başını vurdu, hastanede öldü

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Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde tartıştığı oğlu Mehmet E.’nin (28) yumruk darbesiyle düşerek başını vuran Ömer E. (61), hastanede yaşamını yitirdi. Tartışma sırasında araya giren anne ise kolundan bıçakla yaralandı.

​Olay, 3 Ocak saat 23.00 sıralarında Çakış Mahallesi Yeniköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Mehmet E., babası Ömer E. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet E., babasına ekmek bıçağıyla saldırdı. Araya girmeye çalışan anne R.E. kolundan bıçak darbesiyle yaralandı. Oğlunun yumruk darbesiyle yere düşen Ömer E. ise başını yere çarparak ağır yaralandı.

R.E. ve Ömer E. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ciddi olan Ömer E., sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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