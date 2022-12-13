Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü, gelinini ağır yaraladı

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Yücel ARSLANTEKE/ ORDU, (DHA)- ORDU’nun Ünye ilçesinde Yaşar O. (95), tartıştığı oğlu Kadir O. (55) ile gelini Emine O.’ya (50) tabancayla ateş açtı. Kadir O., hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağır yaralı eşi ise tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Keş Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşar O., birlikte yaşadığı oğlu Kadir O. ve gelini Emine O. ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşar O., tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden çift, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kadir O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Emine O. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaşar O., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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