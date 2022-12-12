Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti, serbest kaldı

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Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da tartıştığı mesai arkadaşı Hakkı A.’nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaralayan ve kendisi de ellerinden yaralanan Salih A., serbest kaldı. Kulağı dikilen Hakkı A., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda meydana geldi. Makine fabrikasında çalışan Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda karşılaştı. İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hakkı A.’nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaralayan Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakkı A.’nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi. İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel hastaneye sevk edildi. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Salih A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. (DHA)

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