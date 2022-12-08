Tartıştığı komşusunu tabancayla ağır yaraladı

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Mehmet İNAN- Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)- BURSA’da İsmet Y., tartıştığı komşusu Süleyman Ö.’yü (23) tabancayla vurarak, ağır yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman Ö. ile üst komşusu İsmet Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmet Y., yanındaki tabancayı çekip Süleyman Ö.’ye 6 el ateş etti. Süleyman Ö., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, İsmet Y. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp ameliyata alınan Süleyman Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan İsmet Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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