Tartıştığı komşu esnafa kafa atıp, dövdü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da hac ve umre ürünleri satışı yapan M.A., bitişiğindeki esnaf komşusu M.Ç. ve babası tarafından darbedildi. M.Ç.’nin M.A.’ya kafa attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, cuma günü Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Hac ve umre ürünleri satan M.A. ile bitişiğindeki komşu esnaf M.Ç. ve babası A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Ç., M.A.’ya kafa attı. M.Ç., yere düşen M.A.’ya vurmayı sürdürürken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Yaralanan M.A., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan M.A., polise gidip M.Ç. ve babası A.Ç.’den şikayetçi oldu. Baba ve oğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu arada kavga anı, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasında çıkan tartışmanın büyüdüğü, bu sırada M.Ç.’nin, M.A.’ya kafa attığı görüldü.

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