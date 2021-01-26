Tartıştığı kocasını sopa ve satır ile yaraladı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) – SİVAS’ta, M.A. (40) adlı kadın, tartıştığı eşi H.A.’yı sopa ve satır ile vurarak, yaraladıktan sonra evden kaçtı. H.A., hastanede tedaviye alınırken, eşi de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle evde eşi H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A., önce sopa sonra satır ile vurarak eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kocasını yaralı olarak bırakan M.A., evden kaçtı. H.A. ise telefonla sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından H.A., ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. H.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.A. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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