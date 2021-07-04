Tartıştığı kişiyi demir profille öldüren şüpheli, adliyede

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesinde tartıştığı Hüseyin Demirci’yi (30) başına demir profille vurarak öldüren ve ertesi gün saklandığı babasının Menderes ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınan Harun S. (22), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 Temmuz’da saat 02.00 sıralarırda, Foça Küçükdeniz Sahil Sokağı’nda yaşandı. İddiaya göre, Harun S. ve Hüseyin Demirci arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Harun S. iddiaya göre, elindeki demir profille Demirci´nin başına vurduktan sonra kaçtı. Demirci, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demirci’nin öldüğü belirlendi. Demirci’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Olay sonrası polis ekipleri, kavgada kullanılan demir profilin denize atıldığını tespit etti. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, demir profili denizden çıkardı. Bu arada, Harun S.’nin Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde saklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde Harun S.’yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınarak Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Harun S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Harun S.’nin ifadesinde Hüseyin Demirci ile ailesiyle ilgili bir konuda tartışma yaşadıklarını, bu sırada kendisine hakaret ve küfür ettiği için olayın kavgaya dönüştüğünü belirtip, elindeki demir profil ile vurarak cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

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