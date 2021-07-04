Tartıştığı kişiyi demir profille öldüren şüpheli, adliyede (2) 

TUTUKLANDI

İzmir’in Foça ilçesinde tartıştığı Hüseyin Demirci’yi (30) başına demir profille vurarak öldüren ve ertesi gün saklandığı babasının Menderes ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınan Harun Sağlam, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Şakran Cezaevi’ne gönderildi.

‘ANNEME PLATONİK AŞIK OLMUŞ’

Sağlam’ın savcılıktaki ifadesinde, “Hüseyin Demirci anneme platonik olarak aşık olmuş. Kendisini rahatsız ediyordu. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Daha sonra tartışma hakaret ve küfürle kavgaya dönüştü ve olay bu hale geldi” dediği ğrenildi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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