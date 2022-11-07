Tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA’da Lokman K. (48), tartıştığı ağabeyi Özkan Harun K. (54) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan Özkan Harun K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.40 sıralarında Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi’nde meydana geldi. Özkan Harun K. ile kardeşi Lokman K., arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Harun K., tabancayla kardeşi Lokman K.’nın üzerine ateş etti. Kanlar içinde kalan Lokman K. yığılırken Özkan Harun K. de hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Lokman K., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Özkan Harun K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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