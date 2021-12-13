Tartıştığı iş yeri komşusunu silahla yaraladı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, tartıştığı iş yeri komşusu Erdem A.’yı tabancayla bacağından vurarak yaralayan Yasin N. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İş yeri komşusu olan Yasin N. ile Erdem A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yasin N. üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Erdem A.’yı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdem A. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdem A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yasin N. polis tarafından gözaltına alındı.

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