Tartıştığı husumetlisinin marketini basıp bıçakla yaraladı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da aralarında husumet bulunan Semih C.’nin marketini basan şüpheli B.E. ile arkadaşları, iş yeri sahibini önce darbetti ardından da bıçaklayarak yaraladı. Markettin reyonlarını dağıtan şüpheliler olay yerinden kaçarken göğüs bölgesinden iki bıçak darbesiyle yaralanan Semih C. tedavi altına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Hacıseyfettin Mahallesi’nde meydana geldi. İncirli Caddesi’nde market işleten Semih C. ile husumetlisi B.E. arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırarak B.E.’yi bölgeden uzaklaştırdı. Ancak iddiaya göre bir süre sonra B.E. yanında bulunan arkadaşları ile Semih C.’nin marketine tekrar geldi. İş yerine giren B.E.’ye engel olmaya çalışan Semih C.’yi darbeden şüpheliler, iş yerinin bir bölümünü de dağıtarak maddi hasar meydana getirdi. Kavganın büyümesi üzerine B.E. yanında getirdiği bıçakla Semih C.’yi göğüs bölgesinden iki bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı.

YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ GECE BEKÇİLERİ YAPTI

Kanlar içinde iş yerinden çıkan Semih C.’nin durumu gören ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler, yaralının yardımına koştu. Ekipler bölgeye sağlık ekibi ve takviye ekip isterken, bir bekçi ise Semih C.’nin yarasına tampon yaparak ambulans gelene kadar yaralının kan kaybını önlemeye çalıştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan Semih C. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

