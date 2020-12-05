Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, havaların soğumasıyla birlikte soba yakmaya başlayan vatandaşları yılda en az bir kez baca temizliği yaptırmaları konusunda uyardı. Ankara İtfaiyesi, bacaların tıkanması ve çekmemesinden kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca tutuşmalarının önüne geçmek için sanayi ve iş yeri bacalarının da yılda iki kez temizletilmesi gerektiğini bildirdi.