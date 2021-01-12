Tartıştığı eşini zorla götürdüğü iş yerine kilitledi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da oto galerici E.B., sokak ortasında tartıştığı eşi S.B.’yi zorla aracına bindirerek götürdüğü iş yerine kilitledi. Polis ekiplerinin kapı üzerine kilitli halde bulduğu S.B. iş yerinin camını kırarak, dışarı çıktı. Gözaltına alınan kocanın aracında pompalı tüfek ve ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Oto galerisi bulunan E.B., öğle saatlerinde Fatih Mahallesi’nde sokak ortasında tartıştığı eşi S.B.’yi zorla aracına bindirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, polisi aradı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, plakadan, şüphelinin E.B. olduğunu belirledi. E.B.’nin Osmangazi Mahallesi’ndeki iş yerine giden ekipler, S.B.’yi kapı üzerinden kilitli alıkoyulmuş halde buldu. Polisi gören S.B. de iş yerinin camını kırarak, dışarı çıktı. S.B., çağrılan ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada E.B., iş yerine geldi. Polis, kocayı gözaltına aldı. Aracında yapılan aramada pompalı tüfek ve ruhsatsız silah ile şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirilen koca, sorguya alındı. Soruşturma sürüyor.

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