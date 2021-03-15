Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kocaya 5 yıl hapis istemiyle dava

DİYETİSYEN Derya Zünbülcan, bitki çaylarının bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli olabileceğini, özellikle ilaçlarla etkileşime girebileceği için dikkatli olunması gerektiğini belirtip, uyarılarda bulundu. Bergama ilçesinde, doğadan şifalı bitkiler toplayıp, satışını yapan İbrahim Özsöz de her bitkinin bir toplama zamanı olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.