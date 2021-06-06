Tartıştığı eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü (2)

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ

Kırıkkale’de Sezer Başkaya’nın tartıştığı eşi Hacer Başkaya’yı 4 yaşındaki oğlu H.M.B.’nin gözü önünce bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Kent merkezinde çiğ köfte dükkanı işleten Sezer Başkaya’nın cinayetten sonra eve gelen polislere bir süre kapıyı açmadığı, polisin kırma girişimi sonrası açtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Sezer Başkaya, adliyeye sevk edilecek.

‘ANNEME GİTMEK İSTİYORUM’

Öte yandan, Hacer Başkaya’nın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri devam ediyor. Yakınları Adli Tıp Kurumu’na gelerek üzüntülü şekilde bekleyişlerini sürdürüyor. Çiftin oğulları H.M.B. de yakınları ile burada bekliyor. H.M.B.’nin zaman zaman “Anneme gitmek istiyorum” dediği duyuldu. Yürekleri dağlayan sözlerin ardından yakınları küçük çocuğu alandan uzaklaştırdı. Hacer Başkaya’nın cenazesinin Balışeyh ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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