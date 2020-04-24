BOLU’da, Mehmetcan K. (38), tartıştığı babası Necdet K.’nın (63) evinin önünde duran otomobilini yanıcı jel ile ateşe verdi. Otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta meydana geldi. Mehmetcan K., bilinmeyen nedenle babası Necdet K. ile tartıştı. Mehmetcan K., iddiaya göre tartışmanın ardından babasının evinin önünde bulunan otomobili, yanıcı jel ile ateşe verdi. Olayı gören çevredekiler polis ve itfaiyeye haber verdi. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yaptı. Otomobilin yalnızca boyasında zarar meydana gelirken, Mehmetcan K. ise polis ekiplerince emniyete götürüldü.