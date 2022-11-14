Tartıştığı babasının boğazını sıktığı Yunus, hastanede öldü (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli’de tartıştığı babası Şakir Şen’in boğazını sıkması sonucu bilincini kaybeden, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yunus Şen İzmit Ulu Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

UYUŞTURUCU İÇİN PARA İSTEYİP, BABASINA SALDIRMIŞ

Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Yunus Şen’in uyuşturucu için para istediği, olumsuz cevap alınca da ‘Hepinizi öldüreceğim’ diyerek babasına saldırdığı belirtildi. Şakir Şen’in de bu sırada kendisini savunmaya çalışırken oğlunun boğazını sıktığı bildirildi.

Uyuşturucu bağımlısı olan Yunus Şen’in daha önce de benzer konudan kardeşini rehin aldığı ve aile üyelerine şiddet uyguladığı iddia edildi. İstanbul’da bir hastanede hemşire yardımcısı olarak çalışan Yunus Şen’in, geçmişte uyuşturucuyu bırakmak için tedavi gördüğü, fakat başarılı olamadığı ifade edildi.

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