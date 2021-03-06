Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Erkan A., tartıştığı babası Türkettin A.’yı bıçakladı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Türkettin A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Konak ilçesi 806 Sokak’ta meydana geldi. Evde, Erkan A. ile babası Türkettin A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Erkan A., tartışma sırasında babası Türkettin A.’yı vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Erkan A. kaçarken, mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Türkettin A.’yı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Türkettin A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Erkan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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