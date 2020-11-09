Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp ardından darbeden kadın gözaltında (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde, Özlem Ç.’nin (34) aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurarak, ağır yaraladığı Cihat Aytaç (38), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Özlem Ç.’nin ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde’ ticareti yapmak suçundan 3 yıldır polis ve jandarma tarafından arandığı öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özlem Ç., jandarmada verdiği ifadesinde, “Cihat ile 3 yıldır tanışıyoruz. İstanbul’a birtakım işlerimizi halletmek için yola çıktık. Cihat, yolda giderken bana ticaret yapacağımız kişilere cilve yapmam gerektiğini söyledi. Farklı şeyler yapmam istenirse onları da yerine getirmem gerektiğini söyledi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Cihat’ın söylediklerine çok sinirlenmiştim. Arabanın torpidosunda bulunan tabancayı aldım ve Cihat’a ateş ettim. Sinirim geçmeyince tabancayla yerde yatan Cihat’a vurdum. Pişmanım, bir anlık sinirle yaptım. Böyle olsun istemezdim” dediği öğrenildi.

Derya EVREN-Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

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