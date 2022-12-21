Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu

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Arif ARSLAN -Bayram AYHAN/BATMAN,(DHA)- BATMAN’da, B.R., tartıştığı M.B. ve H.K.’yi

tabancayla vurdu. Saldırgan kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Akyürek Mahallesi belediye ek hizmet binası önünde meydana geldi. İddiaya göre B.R., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı M.B. ve H.K.’ye yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı. Saldırıda M.B. ve H.K. yere yığılırken, B.R. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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