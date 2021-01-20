Tarsus’taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Tarsus’taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı/ Ek...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Evde kumar oynayan 10 kişiye, 23 bin 179 lira ceza
SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 10 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 23 bin 179 lira ceza kesildi. İl Emniyet...
Kontrol noktasından kaçan şüphelilerin evinde çalıntı güvercin ve pitbull bulundu
Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)- ANKARA'da, jandarma kontrol noktasından kaçan şüphelilerin saklandığı eve yapılan baskında, balkondan kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramada, 16 çalıntı güvercin,...
Porsuk Çayı’ndaki balık ölümleri endişe yarattı
Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’in Beylikova ilçesi Uzunburun Mahallesi’nden geçen Porsuk Çayı'nda son 10 günde görülen balık ölümleri endişe yarattı. Uzunburun Mahalle Muhtarı Gökhan Bor,...
Beykoz’da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken , ekipler yolda küreme...