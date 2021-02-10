Tarsus’ta miras kavgası: 2 yaralı

Her sezon olduğu gibi bu sezonun ilk yarısında da teknik direktör kıyma makinesi tam randımanla çalıştı.Süper Lig’de mücadele eden 21 takımın 12’sinde tam 16 teknik adam görev yaptı. Bu teknik adamlar arasında takımının başında sahaya sadece bir hafta çıkan da vardı, dört maç görev yapabilen de, 18 karşılaşmada takımını antrene edebilen de.