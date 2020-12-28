Tarsus’ta evde yangın: 1 ölü

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında Şevket Beyazpirinç (63) yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi 0116 sokaktaki 2 katlı evin son katında ilk belirlemeye göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte yaptıkları kontrolde yangında evden çıkamayan Şevket Beyazpirinç isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın sırasında evin damında olan Şükran Beyazpirinç eşinin ölümünü duyunca gözyaşlarına boğuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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