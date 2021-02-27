Tarsus’ta bir kafe alevlere teslim oldu

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi üzerinde bulunan Uçak Parkta meydana geldi. İddiaya göre, park içerisinde kafe çalıştıran Belkıs A.’ya ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında bir kişi hafif şekilde dumandan etkilenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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