Tarsus İdman Yurdu – Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-1

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Harun Terin, Buğra Can Semercioğlu
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz – Abdussamed, Cengiz (Dk. 78 Yusuf), Yılmaz Can (Dk. 66 Azad), Alperen (Dk. 78 Fatih Somuncu), Fatih Selimhan, Uğur (Dk. 88 Eyüpcan), Gökhan, Taha (Dk. 88 Artun), Volkan, Sefa
NAZİLLİ BELEDİYESHOR: Zekeriya, Mehmet (Dk. 60 Mert Özyıldırım), Çağrı, Fatih Tultak (Dk. 36 Hakkı), Nuh, Mert Er, Nurettin (Dk. 60 Şükrü Kağan), Alim (Dk. 84 Gökhan), Emre, Yılmaz Basravi (Dk. 36 Anıl), Hüseyin
GOLLER: Dk. 3 Cengiz (Tarsus İdman Yurdu) – Dk. 90 Şükrü Kağan (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Cengiz, Alperen, Taha (Tarsus İdman Yurdu) – Çağrı, Nuh (Nazilli Belediyespor)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Eşin Group Nazilli Belediyespor’la berabere kaldı. 1-1
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