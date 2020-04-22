TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmirli çiftçilerle görüşmesinde, “Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz ve sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer, alım yaparız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmirli çiftçilerle video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıya Bakan Pakdemirli’nin yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci ile sektör temsilcileri katıldı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, çiftçiler için yapılan ve yapılacak olan hizmetler görüşüldü.

Bakan Pakdemirli, bu süreçte üretici, yetiştirici ve çiftçilerle birlikte eskisinden daha çok ve daha yoğun olarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Bakanlık olarak bu zor süreçte 81 il ve 922 ilçe ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden Pakdemirli, “Bölge müdürlerimizin gayretleriyle, il-ilçe müdürlerimizin fedakarlıklarıyla, inşallah bu süreci etkin bir şekilde yürütmeye, gıda denetimlerimizi de eksiksiz bir biçimde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.