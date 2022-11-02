Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin fesih davası

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Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)-TARLABAŞI Toplumunu Destekleme Derneği’nin feshedilmesi talepli davada, dernek avukatlarının İçişleri Bakanlığı ve Aile Bakanlığı’nın davaya müdahilliklerinden vazgeçilmesi talebi reddedildi.

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davalı dernek avukatları ile davacı İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da katıldı. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği avukatları, İçişleri Bakanlığı avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın müdahilliklerine itiraz ederek karardan dönülmesi talebinde bulundular. İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise müdahilliklerinin devam ettiğini ve bu talebi kabul etmediklerini belirttiler. Mahkeme, dernek avukatlarının müdahilliklere ilişkin karardan dönülmesi talebini reddetti. Duruşma ertelendi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA: “KAPATILMASI GEREKMEKTEDİR”

Duruşmanın ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyesi bir grup açıklama yaptı. Açıklamaya eski AKP’li milletvekili Metin Külünk de katılarak destek verdi. Platform Başkanı Kürşat Mican, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin davanın ertelendiği tarih olan 21 Şubat’ta kapatılacağına inandıklarını belirterek “Sivil toplum kuruluşları olarak biz 5 yıldan beri Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak küresel emperyalist LGBT lobisiyle mücadele etmekteyiz. Ülkemiz genelinde Tarlabaşı Toplum Merkezi gibi birçok merkezler var. Dönüştürme üsleri var. Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde çok ciddi manada gençlere ahlaksızlık, sapkınlık zerk ediliyor. PKK sempatizanlığı zerk ediliyor” dedi.

Mican, eşcinselliğin özendirildiğini belirterek “Milletimizin değerlerine, inançlarına mugayir propagandalar yapılıyor ve bunu açık bir şekilde yapıyorlar. Ve biz Müslümanlar olarak bunu izliyoruz. Bu mahkemeye geldik, 50,100 arkadaşımız burada. Ben isterdim ki diğer sivil toplum kuruluşlarının hepsi burada olsun. Çünkü burada ahlaksızlık ve sapkınlık üssüne dönmüş Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılması kesinlikle gerekmektedir” dedi. Müdafi İslam Derneği’nden Erdem Özveren de bu derneklerin normalleşmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

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DAVANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan davanamede, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 24 Eylül 2019 tarih ve denetim sonucu Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Derneğin amacına, kanuna ve ahlaka aykırı faaliyetler ile mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirtilerek Türk Medeni Kanunu 89. maddesine göre feshine ve feshine karar verilinceye kadar dernek faaliyetlerinden alıkonulmasına karar verilmesi talep edildi. (DHA)