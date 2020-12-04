İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-UZUN süredir Almanya’da olan Megastar Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte market alışverişine çıktı. Tarkan, markette çektiği selfiyi sosyal medya hesabından “Liya’mızla market serüveni” notuyla sevenleriyle paylaştı.
Ana Sayfa Güncel Haberler Tarkan market alışverişinden fotoğraf paylaştı
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