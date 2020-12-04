Tarkan market alışverişinden fotoğraf paylaştı

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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-UZUN süredir Almanya’da olan Megastar Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte market alışverişine çıktı. Tarkan, markette çektiği selfiyi sosyal medya hesabından “Liya’mızla market serüveni” notuyla sevenleriyle paylaştı.

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