Tarımsal üretimde dışa bağımlılık

Eskiden tarımsal üretimde kendi kendine yetebilen üç – beş ülkeden biri olarak bilinen ülkemiz ne yazık ki son on beş yirmi yılda tarımsal üretimde tehlikeli derecede dışarıya bağımlı bir ülke haline geldi.





80’li yılların başına kadar kendi kendine yeterli ve net ihracatçı konumunda olan Türkiye’de tarım sektörü tarımın serbestleştirilmesi, tarımsal kurumların özelleştirilmesi ve ithalatçı politikalara geçişle büyük bir çöküş yaşamıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında tarım sektöründeki büyüme, genel ekonomideki büyümenin yarısı kadardır. 2017 yılında ekonomi %7.4 büyüdüğünde Tarımdaki büyüme sadece %4.9 oldu. 2018’de ise ekonomi %2.6 büyürken, tarımdaki büyüme %1.3’de kaldı.

Tarımın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı da giderek düşüyor; 2010 yılında %9 olan bu pay, 2011’de %8.2’ye, 2012’de %7.8’e ve ertesi yıl %6.7’ye geriledi. Bu pay 2017’ye kadar%6 seviyelerinde seyrederken 2018’de %5.8 ile en düşük seviyeye inmiştir. Üretimde dışa bağımlılığı üç temel başlık altında incelemekte fayda vardır: Bunlardan birincisi üketime hazır nihai tarımsal ürünlerde dışa bağımlılık, ikincisi tarımsal ürün elde edebilmek çin kullanılacak girdilerde oluşan dışa bağımlılık ve üçüncüsü ise tarımsal emekte dışa ağımlılıktır. Bu üçüncüsü en tuhaf ve Türkiye için en alışılmadık dışa bağımlılıktır diye üşünüyorum.

Şimdi bu başlıkları sırasıyla inceleyelim:

1- Tüketime hazır nihai tarımsal ürünlerde dışa bağımlılık:

Ülkemiz içerisinde et, buğday, mısır, soya, pirinç ,nohut, fasulye ve mercimek gibi en temel gıda maddelerinin de bulunduğu birçok gıda maddesini ithal etmektedir. Artık bir çok tarım ürününü dahili üretimimiz tüketimimizi karşılayamadığı için dışarıdan ithal etmek zorunda kalmaktayız. Geçtiğimiz günlerde 2019’da ithal edilecek tarım ürünleri listesi, cumhurbaşkanlığı tarafından imzalandı bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 2019’da ithal edilecek tarım ürünleri listesi içerisinde, TMO’ya 2019 yılı için 1 milyon ton buğday ve mahlut, ayrı ayrı olmak üzere 700 bin ton arpa ve mısır ithalat kotası tanındı. Cumhurbaşkanlğı kararnamesine göre, TMO’ya tanınan ithalat kotası 100 bin ton kuru baklagil ile 100 bin ton pirinci de kapsıyor. Ayrıca artık domates de ithal edeceğiz… Bu elbette buzdağının görünen yüzü ve bir de suyun altında kalan buzdağının görünmeyen yüzü var ikinci başlıkta da bunu irdelemek istiyorum.

2- Tarımsal ürün elde edebilmek için kullandığımız girdilerde dışa bağımlılık:

Tarımsal ürün elde edebilmek için kullandığımız girdilerin pek çoğu da ithal edilmek

zorundadır.

Traktör, traktörün yaktığı mazot ve mazotun elde edildiği petrol ithaldir. Tarla sularken

kullandığımız elektrik enerjisi önemli ölçüde ithal kaynaklara dayanılarak üretilebilmektedir.

Toprağı verimli bir hale getirebilmek için kullandığımız gübre ile hastalık ve zararlılardan

korumak için kullandığımız ilaçlar da ithaldir. Daha da kötüsü ürün elde etmek için

kullandığımız tohumlar dahi ithaldir. Tarımsal ürün elde etmek için kullandığımız

makinaların ya tamam mı yada onları imal etmek için kullanılan aksam ithaldir. Tarımsal

ürünleri kullanıma hazır hale getirebilmek için kullanılan çoğu makine ve ekipman da

ithaldir. Tarımsal ürünleri pazara ulaştırmak için kullandığımız kamyonlar ithaldir yetermi

yetmez çünkü bu kamyonların mazotu da ithaldir.

Bu kalemlerdeki dışa bağımlılığımız artık resmen dehşet verici düzeydedir. Peki dışa

bağımlılık burada bitiyor mu maalesef bitmiyor.

3- Tarım sektöründe ithal emek:

Traktör ithal, kamyon biçerdöver ithal, tohum ithal, ilaç ithal, mazot ithal hadi bunları

anladık da 82 milyon nüfusu işsizlikten kırılan ve genç işsizliğin zirve yaptığı Türkiye’de bir

de tarımsal üretimde ithal emek kullanmak niye?

Türkiye gibi bir ülkede tarlada tabanda, çiftte çubukta, ahırda mandırada Suriyelisinden

Pakistanlısına, Iraklısından Afganına kadar ithal emek kullanmak hakikaten son derece

tuhaf bir yöntem değil midir?

Bugün artık her tarlada her bağda bostanda gidin görün çalışanların çoğu kayıt dışı

yabancı işçilerdir.

Üstelik tarımsal üretimde çalışan kayıt dışı, kaçak yabancı işçilik sadece işsizliği

arttırmakla da kalmıyor aynı zamanda ülkemizden çok miktarda dövizin yurt dışına

çıkmasına da neden oluyor.

Yerli işçiden daha ucuza ve herhangi bir vergi ve sigorta yükümlülüğü yaratmadan

çalışan yabancı işçiler bu ülkedeki en büyük sorunlardan biridir. Sayın

Cumhurbaşkanımıza çağrımızdır iktidar tam boyutu bilinmeyen, bilinemeyen bu soruna

derhal ilgi göstermeli, araştırmalı, soruşturmalı ve acil tedbirler almalıdır yoksa siyasi

sosyal ve ekonomik sonuçları fevkalade vahim olacaktır demedi demeyin