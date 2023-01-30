TARIMIN LİYAKATLILARINDAN 140 BİNİ İŞSİZ!

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Atama Bekleyen Ziraat Mühendisleri Platformu,” İki yılda bir yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına 10 bine yakın yeni mezun ve 140 bine yakın işsiz ziraat mühendisleri girmektedir. Her geçen gün adeta çığ gibi büyüyen işsiz ziraat mühendisi ordusu garson, vale gibi alan dışı işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Yapılan düşük sayıda atamalar birçoğumuzu hayal kırıklığına uğratıyor” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Tarım alanında dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye’de son yıllarda ziraat mühendislerine kamu alanında yeteri sayıda kadro açılmaması binlerce ziraat mühendisinin iş bulamamasına veya başka iş kollarında çalışmasına neden oluyor. Aynı zamanda her yıl ziraat fakültelerinden yaklaşık olarak mezun olan 5 bin kişi ise işsizlik ordusuna katılıyor. Bu bağlamda hem özel sektörde hem de kamuda kendi alanında iş bulamayan ziraat mühendisleri farklı alanlarda çalışmak zorunda kalıyor. Bu konu hakkında açıklama yapan Atama Bekleyen Ziraat Mühendisleri Platformu, ülkemizde yaklaşık olarak 140 bin işsiz ziraat mühendisinin bulunduğunu ve kamunun ziraat mühendislerine yeteri sayıda kadro vermediğini söyledi.

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‘140 BİNE YAKIN İŞSİZ ZİRAAT MÜHENDİSİ VAR’

Atama Bekleyen Ziraat Mühendisleri Platformu,”4 Mart 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başına cumhurbaşkanımız tarafından Vahit Kirişci ismini açıkladığında ziraat mühendisi olması hepimizin yüreğine bir avuç umut tohumu serpti. Çünkü derdimizi, sıkıntımızı anlayacak bu yollardan geçmiş bir bakanımız var. Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemize kazandırmış olduğu sayısız proje ve kazanımlar Prof.Dr Vahit Kirişci tarafından etkisini göstermektedir. Türkiye yüzyılında ülke tarımını şaha kaldıracak hamlelerinden biri de yapmış ve yapılacak olan rekor sayıda ziraat mühendisi istihdamı olmalıdır. Totalde 28 alt bölümlü ziraat mühendisliği ülke tarımı için oldukça önem arz etmektedir. 40’ı faal olmak üzere toplamda 44 ziraat fakültesinden her yıl ortalama 5 bin mezun verilip, iki yılda bir yapılan KPSS’ye 10 bine yakın yeni mezun ve 140 bine yakın işsiz ziraat mühendisleri girmektedir. Her geçen gün adeta çığ gibi büyüyen işsiz ziraat mühendisi ordusu garson, vale gibi alan dışı işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Yapılan düşük sayıda atamalar birçoğumuzu hayal kırıklığına uğratıyor” diye konuştu.

‘HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ’

Cumhuriyetimizin 100.yılında tarımın da yüzyılı olması gerektiğini söyleyen Atama Bekleyen Ziraat Mühendisleri Platformu,” Tarıma seçim öncesi rekor sayıda atama ile yeni yüzyılın mühendisleri olmak istiyoruz. Çiftçilerimiz ve tarımın diğer paydaşları ile omuz omuza verip sahada aktif rol almayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Binbir emekle hazırlandığımız Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarımız ile başta bakanlığımız olmak üzere bakanlığımıza bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına atamalarımızın yapılması hususunda dikkatlerini çekmeyi görev sayıyoruz. Bir araya gelmiş on binlerce ziraat mühendisleri olarak hakkımız olan 15 bin atamayı seçimden önce, ivedilikle talep ediyoruz. Bunlara ilaveten bakanlığın diğer kamu kurumlarına atanıp daha sonra bakanlığın yapmış olduğu alımlara yapılan tercihler sonucu yakılan kadro sorununun da giderilmesini istiyoruz” sözlerini kaydetti.

‘ZİRAAT MÜHENDİSLERİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR’

Atama bekleyen ziraat mühendislerinin çilesini hangi sözlerle ifade edeceklerini bilemediklerini ifade eden Atama Bekleyen Ziraat Mühendisleri Platformu,” Ülke tarımının ve Tarım Orman Bakanlığı’nın bel kemiği olan ziraat mühendisleri yıllardır görmezden geliniyor. Bu durum hem gençleri hem de ailelerini ziyadesiyle üzmekte ve hayal kırıklığına uğratmaktadır. Her yıl 5 bin yeni mezun veren ziraat fakülteleri yetmezmiş gibi fakülte üstüne fakülte açılınca işsizler ordusuna her yıl yenileri ekleniyor. 120 binin üzerinde ziraat mühendisi var ve sadece 16 bini kamuda istihdam edilmektedir. İki yılda bir KPSS sınavına giren ziraat mühendisleri yüksek puanlarla maalesef hem atanamıyor hem de gün geçtikçe itibarsızlaştırılmaktadır. Gerek sosyal medyada gerekse Ankara’da milletvekillerine, genel başkanlara ulaşarak ses duyurmaya çalışan gençler, eğitim öğretim hayatına maalesef bu şekilde son vererek diploma almakta ve evdeki duvarlara asmaktalar. Sadece gençler değil, aileleri de bu şekilde perişan olmaya devam etmektedir. Ülkemizin bir tarım cenneti olduğu bilinmekte fakat uygulanan yanlış tarım politikaları ve görmezden gelinen ziraat mühendislerinin değersizleştirilmesi tarımı ihracat yapabilecek konumdan ithalat yapılacak konuma getirmektedir. 2023 vizyonuna yakışmayan bu tablo tarımı, çiftçiyi ve mühendisi geri plana atılmasına neden olmaktadır. Gelecekte gıda krizi ve tarım ürünleri sıkıntısının yaşanabileceği öngörüsü dikkate alınmadan hala bir tedbir alınmamaktadır” dedi.

‘ZİRAAT MÜHENDİSLERİ KENDİ ALANLARINDA İŞ YAPMAK İSTİYOR’

Atama Bekleyen Ziraat Mühendisleri Platformu,” Ziraat mühendisleri ülke tarımını kalkındırma konusunda her ne kadar bakanlığa serzenişte bulunsa da maalesef hala dikkate alınmamakta ve özel sektöre teşvik edilmektedir. Özel sektör şartlarını zorlamaya çalışsalar da hak ettiği değeri ve maaşı alamayan mühendisler, bir hak arayışı çabasına girip mesleki itibar açısından hak ettikleri konumda olmak istiyorlar. Marketlerde, pazarlarda tarım ürünlerindeki fiyat artışının sebebi ve alım gücünün düşmesi üretilemez duruma gelmemizin bir sonucudur. Tarımda doğru bir hamle ve proje ile bu gidişata dur demek için hazırda bekleyen ziraat mühendisleri masa başında değil, tarla, bağ, bahçede görev almak istiyorlar” diye belirtti.