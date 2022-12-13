TARIMDA KADIN EMEĞİ EMEĞİN KENDİSİDİR

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Ankara Gıda ve Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Canan Ceylan,” Kadının tarımda görülmeyen emeği, bugün üretimden tüketime en yoğun kullanılan emeğin kendisidir. Ülkemizde tarımsal üretim kadın istihdamının en yoğun olduğu sektör olarak istatistiklere yansımaktadır” dedi.

İBRAHİM ETHEM ÜNAL/ANKARA

Ankara Gıda ve Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Canan Ceylan,” Ankara Gıda ve Tarım Üreticileri Derneği tarafından Ankara’da ‘Gıda ve Tarım’ çalıştayı düzenlendi. Ankara Gıda Ürünleri Derneği Başkanı Canan Ceylan, çiftçilerin en önemli sorununun üretimde yaşanan girdilerin pahalı olmasından dolayı mağdur olduklarını ve çiftçilerin ürettiği ürüne devlet tarafından garanti verilmediği söyledi. Düzenlenen çalıştaya konuşmacı olarak Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Gürbüz Mızrak, TOGEM emekli Genel Müdürü Müslüm Beyazgül ve Türk Dünyası ve Uluslararası İş Adamları Yatırım Birliği Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. Seyit Ahmet Bağcı katıldı.

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‘AMACIMIZ ÇÖZÜM ÜRETEBİLMEK’

Ankara Gıda ve Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Canan Ceylan,” Uzmanlar, küresel savaş, yeni pandemi riskleri, küresel ısınma ve su kaynaklarının azalışı gibi faktörlerin gıda güvenliğinin tehdidi dolayısıyla tarımın, geleceğin en stratejik sektörü olduğu ve bu alana yatırımın önemini işaret ediyor. Ankara Gıda Tarım Üreticileri Derneği olarak amacımız tarımda yaşanan yapısal sorunlara çözüm üretebilmek, çiftçi ile devleti birbirine yaklaştırmak” dedi.

‘GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK’

Ceylan,” Çiftçimizin bitkisel üretimde en önemli sorunu gübre ve mazot gibi temel girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Hayvansal üretimdeki yem maliyetlerinin yüksek olması da bitkisel üretimdeki yüksek maliyetlerden kaynaklanmaktadır. Bu maliyeti düşürmek için desteklerin tabana yayılması ve her çiftçinin faydalanması önceliğimizdir. Bilgi ve teknolojinin olmadığı üretimin verimli olması mümkün değildir. Bu yüzden tarımı daha verimli hale getirmek için eğitim çalışmalarına başladık. Sulama, ekilecek ürün, toprağın analizi, pazarlama konusunda eğitimler pilot bölgelerde devam ediyor. Özellikle tarımla uğraşan kadınlarımız bizim için önem arz ediyor. Kadınlar tarım sektöründe sadece üretici değil, aynı zamanda biriktirici, koruyucu ve geliştiricidir” diye konuştu.

‘EN ÇOK KULLANILAN KADIN EMEĞİDİR’

Ceylan,” Mevcut üretim modeli kırsalda kadınların ücretsiz aile işçisi veya güvencesiz çalışan iş gücü olarak görülmesine neden olmaktadır. Kadının tarımda görülmeyen emeği, bugün üretimden tüketime en yoğun kullanılan emeğin kendisidir. Ülkemizde tarımsal üretim kadın istihdamının en yoğun olduğu sektör olarak istatistiklere yansımaktadır. Bunların yanı sıra bakanlığın ve devletin çeşitli kurumlarının verdiği destekleri, ne yazık ki çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan işletmeler detaylı olarak bilmiyor. Biz Ankara Gıda ve Tarım Üreticileri Derneği olarak burada devreye giriyoruz. Hem bu konuda bilgilendirme yapıyor hem de çiftçinin faydalanabileceği teşvikler konusunda yol gösteriyoruz. Sadece bununla da kalmıyor, tüm prosedürlerde yanında oluyoruz. Aynı zamanda devletimiz ve üreticilerimiz arasında köprü olup, çıkan tüm mahsule alım garantisi vermek için çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

‘TARIMDA ÜRETİCİ OLMAK YETMİYOR’

Birçok ürünün üretiminde dünya lideri olan ülkemizde tarımda markalaşma üzerinde düşünülmesi, harekete geçilmesi gereken önemli konulardan biri dünya gıda pazarında önemli bir yol sahibi olmak için sadece üretici olmak değil, tanınır ve güvenilir markalar oluşturmak olduğunun altını çizen Ceylan,” İçe dönük bir pazardan dışa dönük bir pazara kat edeceğimiz çok yol var. Markalaşma ise bunun en önemli ayaklarından biridir. Marka katma değerdir. Marka ürüne kimlik ve kişilik verir. Doğru ambalaj ve doğru sunum bir ürünü piyasa değerinin üstünde fiyatlandırır. Güven verir. Bu bağlamda Ankara Gıda ve Tarım Üreticileri Derneği olarak üreticimize, marka yaratımı ve bu markanın yönetimi ile ilgili tüm süreçlerde yardımcı oluyoruz. Sonuç olarak önce üret, sonra tüket prensibi ile yola çıkmış olan derneğimiz, tarımda seferberliği ülke genelinde başlatmış durumda” dedi.