Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor (2)

KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle kalp yetmezliği, kontrolsüz hipertansiyon ve KOAH sorunu olanların, ileri yaşlı hastalar ile gebeler ve kronik böbrek hastalarının risk altında olduklarını, bu hastaların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinlikle sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi.