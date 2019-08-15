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Ekonomi Haberleri

Tarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.06 düştü

Editör
Editör

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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Temmuz’da aylık yüzde 1.06 azalırken, yıllık bazdaki artış, Haziran’daki yüzde 26.26’dan, yüzde 22.83 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE Aralık ayına göre yüzde 8.81 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 22.20 arttı.

Temmuz’da önceki aya göre fiyatlar;

– tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.22,

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– balıkçılıkta yüzde 0.90 azalırken,

– ormancılık ürünlerinde yüzde 6.60 arttı.

Aylık en fazla düşüş çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Temmuz’da önceki aya göre;

– çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.14,

– tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.72 düşüş,

– canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.26 artış görüldü.

Alt tarım gruplarından sebzelerde Temmuz ayında fiyatlar;

– tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2.86,

– koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağları yüzde 1.95,

– yağlı meyveler yüzde 0.90 artarken,

– canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0.51 düştü.

Temmuz 2019’da endekste kapsanan 87 maddeden beş madde bu ay endekse girerken, 43 maddenin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında düşüş, altı maddenin fiyatlarında ise bir değişim olmadı. 

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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