Tarım ÜFE kasımda aylık bazda yüzde 7 arttı

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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 7, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 169,45 yükseliş gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 7, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 139,49, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 169,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,98 azalış görülürken ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,32, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,51 artış kayıtlara geçti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,06, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,21 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,2 artış hesaplandı.

Yıllık Tarım-ÜFE’ye göre 10 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 87,24 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 110,22 ile lifli bitkiler oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 380,89 ile turunçgiller, yüzde 231,92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrulu bitkiler olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE’ye göre 8 alt grupta daha düşük, 6 alt grupta daha yüksek değişim yaşandı.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar, yüzde 22,51 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 8,77 ile lifli bitkiler olarak kayıtlara geçti.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 18,43 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrulu bitkiler, yüzde 11,7 ile turunçgiller oldu.

Endekste kapsanan 90 maddeden 29’unun ortalama fiyatında azalış, 57’sinin fiyatında ise artış görüldü.