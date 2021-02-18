Tarım kredi kooperatifindeki 933 bin TL’lik hayali satışı 3 saatlik ses kaydı ortaya çıkardı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, tarım kredi kooperatifinden sahte belgelerle kredi çekip, haksız kazanç elde ettiği iddia edilen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin, hesaplarındaki açığı kapatmak için kooperatif üyelerine hayali satışla yaptıkları dolandırıcılığı, 3 saatlik ses kaydı ortaya çıkardı. Söz konusu ses kaydında, kooperatifin müdürü Gürkan Bahar’ın 2018’de verdiği 1 milyon liralık açığı, kooperatif üyesi Cengiz Akyol’u 933 bin TL tutarındaki tarımsal ürünleri almış gibi göstererek borçlandırdığı itirafı yer aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılı mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi üyesinin, dönemin müdürü Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın’ın, kendisini 300 bin TL dolandırıp, zimmetine para geçirdiği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı. Kooperatifte haksız kazanç elde edildiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sahibinin birlikte hareket ederek, kredi çekip, zimmetlerine para geçirdiğini tespit etti. Bu bilgiler üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 25 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 12 Şubat sabahı Adana merkezli Mersin ve Düzce’de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8’i kadın, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 bin TL, 50 bin TL’lik çek, tarım kredi kooperatifiyle ilgili çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 8’i kadın 25 kişiden 5’i tutuklandı, 2’si adli kontrol, 18’i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ŞEBEKE MAĞDURU, 933 BİN LİRASINI GERİ ALAMAMIŞ

Operasyonda gözaltına alınan dönemin Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gürkan Bahar’ın 1 milyon TL’lik açık verdiği ve bu açığı kapatmak için üyelerinden Cengiz Akyol’u yanına çağırıp, “Müfettişler kooperatifi denetime geldi. Açık verdim. Sana ürün satmış gibi evrak düzenleyelim. Bu açığı senin üzerinden kapatalım. Daha sonra kendi aramızda anlaşırız” dediği öne sürüldü. Bu teklifi kabul eden Cengiz Akyol’un, 933 bin TL tutarındaki tohum, gübre ve sulama borusu gibi ürünleri satın almış gibi gösterilip, kooperatife borçlandırıldığı belirlendi. Borcun taksitlerini bir süre ödedikten sonra kooperatif müdürü Bahar’dan parasını isteyen Cengiz Akyol’un parasını alamadığı ve taraflar arasında 933 bin TL’lik bono ve senet imzalandığı tespit edildi.

ARAZİLERİNİ AKRABALARINA DAĞITIP, KOOPERATİFE ÜYE YAPMIŞ

Operasyonun ardından şebekenin usulsüzlüklerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin görevlendirdiği müfettişlerin, 2018 yılı Mayıs ayında yaptığı denetimde belirlediği 1 milyon TL’lik açığın kapatılması için hayali satış yapılan Cengiz Akyol’un, bölgedeki 4 bin dönümlük arazisini akrabası olan 24 kişiye dağıttığı ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydettirip, kooperatife üye yaptığı öğrenildi. Söz konusu 933 bin TL’lik tarımsal malzemenin, Akyol’un akrabaları arasında paylaştırılmış gibi gösterildiği belirlendi. Denetime gelen müfettişlerin, söz konusu çiftçilerin tohum zamanı gübre, gübre zamanı da tohum aldığını belirlediği ve bu durumun olağan dışı olduğunu, ancak herhangi bir yasal zemin bulamadıkları için cezai yaptırımda bulunamadıkları tespit edildi.

USULSÜZLÜĞÜ 3 SAATLİK SES KAYDI ORTAYA ÇIKARDI

Bu dönemde kooperatif müdürü Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın’ın, ihraç olma korkusuyla tazminatlarını alıp emekli oldukları öğrenildi. Cengiz Akyol’un, parasını geri almak için Bahar ile Yalçın’ı bir restorana götürdüğü, burada tarafların usulsüzlükleri konuştuğu öğrenildi. Akyol’un bu görüşme esnasında cep telefonuyla yaklaşık 3 saatlik ses kaydı yaptığı ve dolandırılma konusunun bu ses kaydına yansıdığı tespit edildi. Akyol, bunun üzerine Adana Adliyesi’ne giderek Bahar ve Yalçın hakkında suç duyurusunda bulunduğu, kooperatifi Eylül ayında yeniden denetime gelen müfettişlere durumu anlattığı öğrenildi.

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