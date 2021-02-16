Tarım kredi kooperatifindeki 1 milyon TL’lik açık, hayali satışla kapatılmış

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, tarım kredi kooperatifinden sahte belgelerle kredi çekip, haksız kazanç elde ettiği iddia edilen ve 12 Şubat’ta polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin, hesaplardaki açığı kapatmak için kooperatif üyelerine hayali ürün satışı yapıp, dolandırdıkları belirtildi. 2018 yılının mayıs ayında yaklaşık 1 milyon liralık açık veren kooperatifin müdürü Gürkan Bahar’ın, kooperatif üyesi Cengiz Akyol’u 933 bin TL tutarındaki tarımsal ürünleri almış gibi göstererek, kooperatife borçlandırdığı belirlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılı mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi üyesinin, dönemin müdürü Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın’ın, kendisini 300 bin TL dolandırıp, zimmetine para geçirdiği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı. Kooperatifte haksız kazanç elde edildiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sahibinin birlikte hareket ederek, kredi çekip, zimmetlerine para geçirdiğini tespit etti. Bu bilgiler üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 25 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 12 Şubat sabahı Adana merkezli Mersin ve Düzce’de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8’i kadın, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 bin TL, 50 bin TL’lik çek, tarım kredi kooperatifiyle ilgili çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 8’i kadın 25 kişiden 5’i tutuklandı, 2’si adli kontrol, 18’i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

933 BİN TL’LİK HAYALİ SATIŞ İŞLEMİ

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin görevlendirdiği müfettişler, 2018 yılı mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi’ni denetlemek için kente geldi. Müfettişler, kooperatifte yaptıkları çalışmalarda, kayıtlarda 1 milyon TL’lik açık olduğunu tespit etti. Kooperatif müdürü Gürkan Bahar’ın, söz konusu açığı kapatmak için üyelerinden Cengiz Akyol’u yanına çağırdığı, “Müfettişler kooperatifi denetime geldi. Açık verdim. Sana ürün satmış gibi evrak düzenleyelim. Bu açığı senin üzerinden kapatalım. Daha sonra kendi aramızda anlaşırız” dediği öne sürüldü. Cengiz Akyol’un ise bu teklifi kabul ettiği ve 933 bin TL tutarındaki tohum, gübre ve sulama borusu gibi ürünleri satın almış gibi gösterilerek, kooperatife borçlandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle açığın kapanması üzerine müfettişler, kentten ayrıldı.

ŞEBEKE MAĞDURU, PARASINI GERİ ALAMAMIŞ

Söz konusu tarımsal ürünleri hiç almayan Cengiz Akyol’un, borcun taksitlerini bir süre ödedikten sonra kooperatife gittiği, kooperatif müdürü Gürkan Bahar’a, “Ben senin borcunu üstlendim. Paramı geri ver” dediği ancak parasını alamadığı öğrenildi. Bunun üzerine Bahar ile Akyol’un arasında toplam 933 bin TL’lik bono ve senet imzalandığı belirlendi. Öte yandan taraflar arasında resmi karşılığı olmayan “Borcu yoktur” yazılı bir evrak düzenlendiği, Akyol’un da boş kağıda imza attığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürkan Bahar, İlhan Yalçın, Sami Can, Sait Sarı ile Cengiz Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ercüment D. ve Mutlu İlker S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI