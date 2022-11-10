Tarım işçilerinden Ata’ya saygı

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Ali KADI- Mehmet SOYER/ NİĞDE, HATAY, (DHA)- NİĞDE ve Hatay’da tarım işçileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümünde, saat 09.05’te saygı duruşuna geçti.

Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki elma bahçesinde hasat yapan işçiler, Ulu Önder Atatürk’ü anmak için saat 09.05’te işi bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra İstiklal Marşı’nı okuyan işçiler, yeniden çalışmaya devam etti. Hatay’ın Erzin ilçesinde de narenciye toplayan işçiler, sirenlerin çaldığı saat 09.05’te iş bıraktı. Saygı duruşuna geçen işçiler, daha sonra işlerinin başına döndü. (DHA)

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