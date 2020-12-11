Tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hendek ilçesi Bakraktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kontrolden çıkan tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu araçta bulunan O.K., Ö.F.B., Y.E.D., H.O., S.T., M.K. ve M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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