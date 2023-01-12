Tarık Dursun Kakınç hikâyeleri dinletisi, seyirciyle buluşacak

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İş Sanat’ın, edebiyatın usta şair ve hikayecilerinin eserlerini sahnede müzik ile buluşturduğu dinletiler devam ediyor. Bu kapsamda Tarık Dursun Kakınç’ın hikâyelerinden derlenen “Anısı Kalır” başlıklı dinleti, 16 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletide hikâyeleri; Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Anlatıcılara Seda Subaşı Yalçın (keman) ile Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.

İnsanların öykülerine, kadın-erkek ilişkilerinin kırılma anlarına yönelen Tarık Dursun Kakınç’ın “Üçüncü Günü”, “İlik”, “Karanfilli Hikâye”, “Anısı Kalır”, “Elişleri” hikâyeleri, İş Sanat’ta izleyiciyle buluşacak.

Ücretsiz yapılacağı belirtilen etkinlik, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.